Россияне взяли бронзу в биатлоне на Олимпийских играх в Пекине

Автор: Сергей Агутин
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Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете. Это первая медаль национальной сборной в этом виде программы.

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Фото: rusbiathlon.ru

Программу соревнований у стреляющих лыжников открыла смешанная эстафета 4×6 км с восемью огневыми рубежами.

Олимпийскими чемпионами в состязании стала команда Норвегии. На втором месте – французы. Сборная России – бронзовый призер.

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05.02.2022 32
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