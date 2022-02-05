Россияне взяли бронзу в биатлоне на Олимпийских играх в Пекине

Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете. Это первая медаль национальной сборной в этом виде программы.
Программу соревнований у стреляющих лыжников открыла смешанная эстафета 4×6 км с восемью огневыми рубежами.
Олимпийскими чемпионами в состязании стала команда Норвегии. На втором месте – французы. Сборная России – бронзовый призер.
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