Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпийских играх в Пекине

Автор: Сергей Агутин
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Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Это первая медаль национальной команды на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

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Фото: t.me/championat

Победила в гонке норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева уступила ей 30,2 секунды. На третьем месте – австрийка Тереза Штадлобер с результатом +30,5.

Другие результаты:

  • Анастасия Рыгалина – восьмое место.
  • Татьяна Сорина – 11 место.
  • Юлия Ступак – 24 место.
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