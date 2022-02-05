Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпийских играх в Пекине

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Это первая медаль национальной команды на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Победила в гонке норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева уступила ей 30,2 секунды. На третьем месте – австрийка Тереза Штадлобер с результатом +30,5.
Другие результаты:
- Анастасия Рыгалина – восьмое место.
- Татьяна Сорина – 11 место.
- Юлия Ступак – 24 место.
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04.02.2022 83