Лыжный марафон Toksovo Cup проходит в Токсово

Автор: Сергей Агутин
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На базе «СКА» 5 февраля спортсмены из разных регионов России поучаствуют в гонках на дистанциях в 51, 34, 10 км свободным стилем. А 6 февраля – на дистанциях 34, 17 и 10 км классическим стилем.

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Фото: lenobl.ru

Мероприятие организовано комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области, Ленинградской областной спортивной федерацией лыжных гонок и администрацией Всеволожского района.

Трасса проходит в окрестностях поселков Токсово и Кузьмоловский.

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05.02.2022 75
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