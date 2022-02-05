Лыжный марафон Toksovo Cup проходит в Токсово

На базе «СКА» 5 февраля спортсмены из разных регионов России поучаствуют в гонках на дистанциях в 51, 34, 10 км свободным стилем. А 6 февраля – на дистанциях 34, 17 и 10 км классическим стилем.

Мероприятие организовано комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области, Ленинградской областной спортивной федерацией лыжных гонок и администрацией Всеволожского района.

Трасса проходит в окрестностях поселков Токсово и Кузьмоловский.