Контактировавших с больным COVID-19 перестанут отправлять на карантин

В соответствии с постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России отменяется 14-дневный карантин для контактировавших с больными COVID-19.

Пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике коронавируса теряет свою силу. Ранее контактировавших с больными COVID-19 отправляли на 14-дневную изоляцию.

Также в случае, если лечение пациента с коронавирусом длится дольше семи дней, для его выписки не требуется отрицательный тест.