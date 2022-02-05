Контактировавших с больным COVID-19 перестанут отправлять на карантин

В соответствии с постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России отменяется 14-дневный карантин для контактировавших с больными COVID-19.
Пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике коронавируса теряет свою силу. Ранее контактировавших с больными COVID-19 отправляли на 14-дневную изоляцию.
Также в случае, если лечение пациента с коронавирусом длится дольше семи дней, для его выписки не требуется отрицательный тест.
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30.10.2021 1881