Девушка выпала из балкона в Петербурге и выжила

Как сообщают «Невские Новости», девушка, которой на вид около 20 лет, упала с высоты четвертого этажа возле дома № 28, корп. 3, на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе Санкт-Петербурга.

ЧП произошло 5 февраля в 14:30.

Девушку доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в бессознательном состоянии. Врачи оценили ее состояние как тяжелое и диагностировали многочисленные повреждения внутренних органов брюшной полости.