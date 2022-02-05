Девушка выпала из балкона в Петербурге и выжила

Как сообщают «Невские Новости», девушка, которой на вид около 20 лет, упала с высоты четвертого этажа возле дома № 28, корп. 3, на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе Санкт-Петербурга.
ЧП произошло 5 февраля в 14:30.
Девушку доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в бессознательном состоянии. Врачи оценили ее состояние как тяжелое и диагностировали многочисленные повреждения внутренних органов брюшной полости.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, около полуночи с 4 на 5 февраля в полицию Кировского района сообщили о ссоре и поножовщине в...
05.02.2022 111