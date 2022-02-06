Покупателей и продавцов магазина в Кингисеппе эвакуировали из-за забытой коробки с детской обувью

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Накануне вечером, 5 февраля, в Кингисеппе Ленобласти эвакуировали магазин косметики и товаров для дома из-за подозрительной коробки, в которой оказалась пара детской обуви.

630x465_20220205_984j8tfh1kjcsd4vado7
Фото: пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в магазин на Большой Советской улице прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион». Посетители и персонал магазина были эвакуированы.

Как оказалось содержимое золотистой коробки не представляло опасности. Внутри находились детские зимние сапожки с мехом.

Вам будет интересно
Покупателей и продавцов магазина в Кингисеппе эвакуировали из-за забытой коробки с детской обувью эвакуировали, Ленобласть, Кингисепп
На рынке в Кингисеппе изъяли около 200 пар “паленой” обуви
На одном из рынков Кингисеппа таможенники совместно с сотрудниками Роспотребнадзора обнаружили 195 пар обуви без обязательной маркировки. Как сообщила пресс-служба Северо-Западного...
03.02.2022 177
Автор