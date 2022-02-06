Покупателей и продавцов магазина в Кингисеппе эвакуировали из-за забытой коробки с детской обувью

Накануне вечером, 5 февраля, в Кингисеппе Ленобласти эвакуировали магазин косметики и товаров для дома из-за подозрительной коробки, в которой оказалась пара детской обуви.
Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в магазин на Большой Советской улице прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион». Посетители и персонал магазина были эвакуированы.
Как оказалось содержимое золотистой коробки не представляло опасности. Внутри находились детские зимние сапожки с мехом.
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03.02.2022 177