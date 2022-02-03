На рынке в Кингисеппе изъяли около 200 пар “паленой” обуви

Автор: Гузель Галимова
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На одном из рынков Кингисеппа таможенники совместно с сотрудниками Роспотребнадзора обнаружили 195 пар обуви без обязательной маркировки.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, на товаре отсутствовали идентификационные сведения и маркировка. К слову, с лета прошлого года в России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви.

На рынке в Кингисеппе изъяли около 200 пар “паленой” обуви роспотребнадзор, обувь, Ленобласть, Кингисепп, без маркировки
На рынке в Кингисеппе изъяли около 200 пар “паленой” обуви роспотребнадзор, обувь, Ленобласть, Кингисепп, без маркировки
На рынке в Кингисеппе изъяли около 200 пар “паленой” обуви роспотребнадзор, обувь, Ленобласть, Кингисепп, без маркировки
На рынке в Кингисеппе изъяли около 200 пар “паленой” обуви роспотребнадзор, обувь, Ленобласть, Кингисепп, без маркировки
Фото: пресс-служба СЗТУ

По результатам проверки товар арестован. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

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На рынке в Кингисеппе изъяли около 200 пар “паленой” обуви роспотребнадзор, обувь, Ленобласть, Кингисепп, без маркировки
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27.01.2022 246
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