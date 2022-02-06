В Трубниковом Бору сварщик изнасиловал девушку своего сына

Мужчина воспользовался беспомощным состоянием девушки – она перебрала с алкоголем.

Как стало известно ivbg.ru, 19-летняя девушка была в гостях у своего молодого человека в деревне Трубников Бор Тосненского района Ленобласти. 39-летний сварщик, отец ее парня, воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал ее. Девушка перебрала с алкоголем.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.