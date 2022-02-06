В Рапполово полицейские нашли под сиденьем каршеринга почти 200 граммов наркотиков

Полицейские 5 февраля остановили на улице Ручейной в деревне Рапполово Всеволожского района Ленобласти каршеринговый автомобиль Nissan Qashqai, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

Осмотрев машину, правоохранители нашли на полу за водительским креслом брикет, упакованный в пленку и две пластины коричневого цвета в пакете. Экспертиза показала, что внутри находилось 190 грамм наркотиков.

На водителя составили протокол об административном правонарушении по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина задержан.

Ранее закладчика с полкило наркотиков задержали в Разметелево.