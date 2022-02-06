Жители Ленобласти смогут удаленно закрывать больничные листы

Жители Ленобласти с подтвержденным коронавирусом смогут удаленно закрывать больничные листы, без посещения врача.

Это можно сделать после семи дней с начала заболевания, но только в том случае, если не наблюдается симптомов ОРВИ. Чтобы закрыть больничный дистанционно пациенту достаточно позвонить по номеру 122. При этом повторный тест на коронавирус для выписки не нужно.

В Петербурге тем временем, жители с ОРВИ и подозрением на коронавирус могут не только закрывать, но и открывать больничные листы дистанционно, без посещения поликлиники.

В Ленобласти за последние сутки число новых случаев COVID-19 впервые перевалило за две тысячи. Это абсолютный «рекорд» с начала пандемии.