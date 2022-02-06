Впервые в Ленобласти число новых случаев COVID-19 перевалило за две тысячи

В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 2 097 человек. Это абсолютный «рекорд» для региона с начала пандемии и почти на 230 случаев больше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 6 февраля.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+27), Пикалёво (+34), Ефимовский (+4), Бор (+3), Мозолёво-1 (+1), Зиновья Гора (+1), Климово (+1), Заполье (+1), Бороватое (+1), Совхозный (+1).

Волосовский район: Волосово (+14), Бегуницы (+3), Сумино (+1), Курковицы (+2), п. Сельцо (+1), Терпилицы (+1), д. Зимитицы (+2), Торосово (+1), Большая Вруда (+2), Клопицы (+1), Лисино (+1) .

Волховский район: Волхов (+53), Сясьстрой (+1), Потанино (+1), Паша (+5), Новая Ладога (+3), Бережки (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+18), Всеволожск (+171), Кудрово (+55), Янино-1 ( +18), Новая Проба (+1), Новое Девяткино (+1), Янино-2 (+2), Воейково (+1), Разметелево (+4), пос. Щеглово (+11), д. Щеглово (+3), Сертолово (+110), Кузьмоловский (+3), Ваганово (+5), Новосаратовка (+1), пгт. им. Морозова (+22), Старая (+11), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Романовка (+17), Бугры (+4), Гарболово (+2), Агалатово (+2), Бабино-1 (+1), пгт. им. Свердлова (+25), Пери (+1), Красная Заря (+1), Ириновка (+3), Дубровка (+14), Бор (+1), Дунай (+2), Павлово (+5), п. Углово (+2), д. Углово (+1), Вирки (+1), Корнево (+1), Хапо-Ое (+2), Рахья (+20), Лупполово (+1), Рапполово (+1), Заневка (+1), Пески (+1), Кальтино (+6), Кирпичный Завод (+1), Алюмино (+1), ДНП «Дружное» (+1), Токкари (+1), Дранишники (+2), Озерки (+1), Спутник (+2), Черная речка (+1), Плинтовка (+1), Невский Парклесхоз (+1), Медный Завод (+1), Шереметьевка (+1), ДНП Гранит (+1), Лесколово (+2) .

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Выборгский район: Выборг (+7), Глебычево (+6), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+1), Поляны (+1), Приморск (+82), Лосево (+2), Черкасово (+1), Ермилово (+3), Токарево (+1), Комсомольское (+1), Чайка (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+108), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Кобралово (+1), Войсковицы (+3), Сиверский (+10), Вырица (+1), Батово (+1), Коммунар (+4), Белогорка (+3), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Новый Свет (+7), Куровицы (+1), Сяськелево (+1), Семрино (+5), Тойворово (+1), Парицы (+1), Кобринское (+3), Межно (+1), Прибытково (+3) .

Кингисепп ский район: Кингисепп (+37), Неппово (+7), Керстово (+2), Ямсковицы (+1), Ратчино (+1), Ивангород (+19) .

Киришский район: Кириши (+131), Глажево (+3), Будогощь (+9), Пчевжа (+2), Чирково (+1), Кусино (+2) .

Кировский район: Кировск (+28), Шлиссельбург (+10), Отрадное (+7), Горы (+1), Приладожский (+2), Синявино (+1), Назия (+1), Шум (+1), Путилово (+4), Мга (+5) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+80), Мошкино (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+2), Русско-Высоцкое (+10), Аннино (+6), Большие Томики (+2), Новогорелово (+1), Ропша (+1), Иннолово (+1), Гостилицы (+2), Большая Ижора (+1), Горбунки (+11), Лаголово (+1), Келози (+3), Гора-Валдай (+1), Виллози (+5), Пеники (+4), Лебяжье (+1), Разбегаево (+2), Дубки (+1), Копорье (+2), Горки (+1), Кипень (+3), Глухово (+1), Сашино (+1), Малое Карлино (+2) .

Лужский район: Луга (+51), Заклинье (+12), Слапи (+2), Толмачёво (+2), Оредеж (+3), Володарское (+1), Дзержинского (+1), Серебрянский (+1), Ретюнь (+4), Скреблово (+1), Пехенец (+2), Саба (+1), Наволок (+1), Подгородье (+1), Раковичи (+1), Шильцево (+1), Городок (+6), Хилок (+1), Мшинская (+3) .

Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+49), Вознесенье (+2), Важины (+5), Шеменичи (+1), Гришино (+1), Зиновий Наволок (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+3), Кузнечное (+3), Мичуринское (+1), Отрадное (+1), Лосево (+1), Кривко (+1), Суходолье (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+92), Гостицы (+2), Овсище (+2), Старополье (+1), Сельхозтехника (+1), Сижно (+1), Выскатка (+1) .

Тихвинский район: Тихвин (+201), Бор (+1), Мелегежская Горка (+1), Шугозеро (+3), Горка (+1) .

Тосненский район: Нурма (+13), Тосно (+47), Тельмана (+22), Никольское (+53), Ульяновка (+12), Лисино-Корпус (+2), Новолисино (+1), Федоровское (+4), Форносово (+8), Сельцо (+5), г. Любань (+10), Рябово (+1), с. Ушаки (+5), Радофинниково (+1), Красный Бор (+2), Мир (+1), Шапки (+1), Поги (+1), Померанье (+1), Кастенская (+1), Бородулино (+1), Войскорово (+3) .

Ранее редакция ivbg.ru опубликовала окончательный перечень ограничительных мер, действующих в Ленобласти до 20 февраля.