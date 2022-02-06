В Петербурге за год рекордно взлетел объем продаж и аренды офисов

В Петербурге по итогам 2021 года на треть вырос объем сделок, связанных с арендой и приобретением офисных помещений.

Самыми активными участниками рынка оказались нефтегазовые, энергетические, торговые и IT-компании. На них пришлось 60% спроса в городе в последние годы, сообщают «Невские новости».

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По данным, аналитиков Knight Frank St Petersburg, за год было продано и арендовано более 300 тысяч квадратных метров. По сравнению с 2020-м показатель вырос на 30% и стал максимальным за последние годы.

Аналитики ожидают сохранения дальнейшего увеличения арендных ставок на качественные складские помещения до 15%.