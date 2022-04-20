«Дикони»: как выборгский благотворительный фонд помогает детям пережить семейные сложности?

В Выборге на улице Кривоносова в доме номер 15 находится место, где живут более 30 детей, окруженные заботой и вниманием сотрудников благотворительного фонда «Дикони». Его директор Виктория Шутова рассказала ivbg.ru об истории возникновения организации, чем фонд отличается от детского дома и другие подробности жизнедеятельности «Дикони». Чем он выделяется и почему важен, читайте в нашем материале.

Как появился фонд?

Идея создания подобного фонда появилась в 1997-1998 годах. На тот момент, в период лихих 90-х, в городе было много приезжих финнов, которые обратили внимание, что на улице очень много подростков, просящих деньги или продающих что-либо. Они решили привозить для детей в термосах теплые напитки и еду, сопровождая трапезу общением с подрастающим поколением. Позже это переросло в благотворительный фонд, учредителями которого стали граждане Финляндии. Туда дети могли прийти и заняться полезными для себя делами, вместо блужданий по улицам, и пообедать.

В 2010 году учредителями стали граждане России. После этого «Дикони» начал функционировать в том виде, в котором есть сейчас — про принципу семейного воспитания. Обращения к сотрудникам фонда не предполагает официоза. Дети называют их по именам с добавкой «тетя». К самим ребятам не обращаются по фамилиям, только по именам. Также присутствует индивидуальный подход к каждому ребенку. Работники «Дикони» учитывают, что он умеет, что знает, что хочет и не хочет. Начиная от одежды и заканчивая секциями, в которых ребенок желает добиться успеха. Директор фонда отметила, что все сотрудники много общаются с детьми, чтобы лучше понять каждого ребенка, и сделать время, приведенное в «Дикони», наиболее плодотворным и наименее травмирующим из-за отрыва от семьи.

Чем «Дикони» отличается от детского дома?

«Детский дом — это государственное учреждение, где находятся статусные дети. То есть это те дети, родителей которых лишили родительских прав. У нас таких детей нет» — пояснила Виктория Шутова.

На территории фонда проживают ребята, у которых юридически есть родители. Но их законные представители попали в трудную жизненную ситуацию. Если взрослые злоупотребляют алкоголем, во фонд отправляет родителей в реабилитационные центры. В период реабилитации «Дикони» берет на себя ответственность за детей. Если законные представители ребенка лишились работы или жилья, если у них нет средств, чтобы прокормить своего подопечного, то в этом случае «Дикони» старается не допустить того, чтобы ребенок попал в детский дом. Фонд обеспечивает ему все условия для жизни и развития личности.

«Почему это делается? Потому что, невозможно вырастить дерево без корней. А родители это корни детей. Какие бы они не были, это их корни, их родословная», — подытожила Виктория Шутова.

В фонде стараются сохранить общение между ребенком и родителями, оказавшимися в непростой ситуации, при этом создавая почву для какого-то определенного будущего каждого опекаемого юного человека. Сотрудники «Дикони» помогают детям продолжить получать образование, хорошо питаться, заниматься спортом, участвовать в кружках, то есть всесторонне развиваться, не теряя своих родителей. Сотрудники организации вкладывают много сил, для того, чтобы вырастить хороших людей без зависимостей, которые хорошо знают законы и не нарушают их, воспитаны в уважении к своей стране, к другим людям и социально подготовлены к жизни.

Взрослые люди, которые в определенный момент жизни находились под опекой «Дикони», периодически приходят в гости.

«Часто можно наблюдать такую картину, когда приходят взрослые мужчины и женщины, которые отслужили в армии, создали собственные семьи, просто для того, чтобы пообщаться с воспитателями, рассказать что-то за чашкой чая, вместе посмеяться, спросить совета. Поэтому идея создания «Дикони» не заканчивается на открытии фонда и начале его работы, а продолжается для каждого ребенка даже после его ухода из фонда»

Какая проводится работа с детьми для адаптации?

За последние 10 лет практически не изменился коллектив, что помогает детям чувствовать себя защищено, находясь среди знакомых «постоянных взрослых».

«Когда ребенок просыпается, то знает, что увидит знакомых взрослых людей, которые не исчезнут, не предадут, ответят на каждое свое слово и так далее».

Также на базе организации детям доступны занятия и тренинги с психологами. Проводятся различные мастер-классы и выезды. Социальная адаптация включает в себя посещение ребятами обычных школ. Все воспитанники «Дикони» занимаются активностями по интересам. Большинство ребят вовлечены в дзюдо с тренером Смирновым Александром Михайловичем, много лет тренирующем ребят организации. Также они занимаются в театре.

«И то, это нельзя назвать адаптацией, потому что у ребенка есть семья. Он имеет право в любой момент поговорить со своими родителями, но должен понимать, что старшие родственники оказались в трудной жизненной ситуации, поэтому он находится в тех условиях, в которых находится»

Какая проводится работа с родителями?

К родителям подопечных требования очень жесткие. Если они хотят, чтобы их ребенок посещал центр «Дикони», то обязаны восстановить документы в случае их отсутствия, а также устроится на официальную работу или пройти курс реабилитации, если они являются зависимыми от наркотиков или алкоголя. Родители должны показать на действиях свое стремление наладить жизнь.

«Мы, конечно, можем угрожать родителям, что в случае отсутствия необходимых действий, не возьмем ребенка. Ребенка мы примем в любом случае, но с родителями разговариваем достаточно жестко. Они должны понимать, что у них есть ребенок, и что они несут за него ответственность. Они не могут творить со своей жизнью все, что захотят, потому что от них зависит другой человечек, другая жизнь, за которую они обязаны нести ответ»

Есть ли конкретные сроки пребывания детей или все зависит от ситуации?

Все абсолютно зависит от ситуации в конкретной семье. В «Дикони» был случай, когда родители четырех детей попали в аварию. Получив серьезные травмы, они длительное время проходили реабилитацию. На время лечения ребят забрали в «Дикони».

«Отправлять детей в детский дом смысла не было. Родители были приезжие. Ни друзей, ни знакомых, к которым бы можно было временно определить детей, в Выборге не было»

Сейчас в фонде проживают ребята, чьи родители злоупотребляют алкоголем и наркотическими веществами. Есть те, чьи родные официальные опекуны потеряли работу или жилье. Очень много воспитанников из многодетных семей, где по шесть-семь детей.

«Если родители справились с ситуацией, как-то выравнились, то мы, конечно, сразу отдадим ребенка в семью. Он должен находиться в семье, принимать ее уклады»

За фондом остается право в течении трех лет после возвращения ребенка в семью проверить бывшего подопечного в любое время суток. Родители соглашаются на подобный шаг, когда передают временную опеку на него. Если опекуны забрали детей и не справляются со своей ситуацией, например, продолжают употреблять алкоголь, то сотрудники «Дикони» сообщают об этом в органы опеки и в полицию, чтобы найти другой способ воздействия на родителей.

Какой у детей распорядок дня?

В период учебного года ребята встают в семь утра, завтракают и расходятся по школам. Воспитанники фонда учатся в школах №1, №8, №10 и №37, добираясь до них на автобусах или пешком.

«Они по дороге болтают, о чем-то рассказывают, например, свои сны. Это также время для реабилитации, адаптации, когда ребенок может пройти со взрослым и рассказать о том, что происходило, чего он хочет в этом дне и так далее»

После возвращения из школы ребята обедают, делают уроки и расходятся по своим секциям и кружкам по интересам. Дети практически каждый день занимаются либо тренировками, либо познают театральное искусство, либо еще чем-то увлекательным. Вернувшись в «Дикони» они доделывают уроки, моются, ужинают и ложатся спать. У детей есть и свободное время, которое они могут потратить так, как считают нужным. Во время каникул ребятам устраивают мастер-классы, игры и другие развлекательные мероприятия.

Как часто они встречаются с родителями?

В зависимости от причин, по которым семья оказалась в трудных жизненных условиях, ребята могут видеться с родителями на выходных или каникулах, а также ежедневно.

«Мы за то, чтобы дети как можно чаще встречались с родителями, но вторые при том должны быть трезвыми и выполнять наши условия. Не получится каждый день находиться «Дикони», если устраиваешься на работу»

С какими организациями фонд непосредственно связан?

«Дикони» — это независимая некоммерческая организация, поэтому ни с какими другими непосредственно не связана.

«Мы работаем с администрацией Выборга, органами опеки, с полицией и с детской поликлиникой, но ни с кем не связаны»

По каким критериям в «Дикони» набирают персонал?

Подбором персонала занимается лично глава фонда Виктория Шутова.

«Основной критерий — чтобы это был, в первую очередь, человек. Человек, которому близко понимание основных идей и целей «Дикони». Человек, который неравнодушен к детям. Имеется в виду, что дети его не раздражают. Он готов с ними заниматься, вкладывать в них и стараться. В основном у нас работают многодетные матери, потому подросткам и детям в фонде не нужен воспитатель. Им нужна мама. Добрая, заботливая, которая и покушать вкусно приготовит, и с уроками поможет. Именно по такому принципу мы подбираем сотрудников»

В ком или в чем, кроме денежного финансирования, фонд нуждается сейчас?

В фонде нужны волонтеры, которые хотят помогать детям и способствовать развитию «Дикони». Предоставление собственной продукции от изготовителей также стало бы отличной альтернативой поддержки.

«Если бы кто-то на себя брал такие нужны, как, допустим, туалетная бумага, мыльные принадлежности, носки, трусы и так далее. Это не такие большие суммы, но это то, что требуется постоянно»

После начала спецоперации на Украине основные спонсоры — финны — ушли. Это привело к тому, что «Дикони» оказался в тяжелом положении. Виктория Шутова на своих аккаунтах в соцсетях выложила видео с детьми, где подопечные делятся своими мыслями о фонде. К ролику прилагалась просьба поддержать детей финансово, оформив ежемесячный платеж на официальном сайте организации на комфортную для каждого желающего сумму.