Самый большой бесплатный ледовый каток открыли в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Все снаряжения для катания необходимо приносить с собой.

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Источник: https://t.me/interestpiter

По информации Телеграм-канала Интересный Питер, в Невском районе города открыли самый большой бесплатный ледовый каток.

Петербуржцы могут прийти на каток, расположенный по адресу Железнодорожный проспект, д. 32. Кататься здесь можно ежедневно с 8:00 до 22:00, а главное —  совершенно бесплатно. Лёд естественный с ровной поверхностью.

Стоит отметить, что на катке нет проката коньков и гардероба для обуви или одежды.

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27.01.2022 209
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