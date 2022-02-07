Самый большой бесплатный ледовый каток открыли в Санкт-Петербурге

Все снаряжения для катания необходимо приносить с собой.

По информации Телеграм-канала Интересный Питер, в Невском районе города открыли самый большой бесплатный ледовый каток.

Петербуржцы могут прийти на каток, расположенный по адресу Железнодорожный проспект, д. 32. Кататься здесь можно ежедневно с 8:00 до 22:00, а главное — совершенно бесплатно. Лёд естественный с ровной поверхностью.

Стоит отметить, что на катке нет проката коньков и гардероба для обуви или одежды.