Самый большой бесплатный ледовый каток открыли в Санкт-Петербурге

Все снаряжения для катания необходимо приносить с собой.
По информации Телеграм-канала Интересный Питер, в Невском районе города открыли самый большой бесплатный ледовый каток.
Петербуржцы могут прийти на каток, расположенный по адресу Железнодорожный проспект, д. 32. Кататься здесь можно ежедневно с 8:00 до 22:00, а главное — совершенно бесплатно. Лёд естественный с ровной поверхностью.
Стоит отметить, что на катке нет проката коньков и гардероба для обуви или одежды.
Вам будет интересно
Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети. Невероятно красивый закат порадовал жителей...
27.01.2022 209