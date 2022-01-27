Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката

Автор: Александр Селиванов
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Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.

Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

Невероятно красивый закат порадовал жителей и гостей Северной столицы.

Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет прохладной и снежной.

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Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката
Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети. Невероятно красивый закат порадовал жителей...
12.01.2022 210
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