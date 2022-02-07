Помощь понадобилась матери с ребенком и пожилой женщине.

Источник: Поисково-спасательный отряд Тосно Источник: Поисково-спасательный отряд Тосно

По информации поисково-спасательного отряда Тосно, первый выезд был в Отрадное, где помощь понадобилась женщине с ребёнком. Дверь была вскрыта при помощи специнструмента в присутствии сотрудников полиции.

Второй выезд был в Никольское, где пожилая женщина несколько дней не выходила на связь. Дверь также была вскрыта при помощи специнструмента в присутствии полисменов. В итоге женщина была передана медикам и госпитализирована.