Аналитики оценили потери производителей смартфонов от возможных санкций против России

Половина ущерба придется на Apple, устройства на российском рынке подорожают, станет больше смартфонов российских и китайских брендов.

Мировые производители смартфонов могут потерять 10 млрд долларов из-за санкций США против России, которые сделают недоступными прямые поставки устройств. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический центр GS Group, половина ущерба придется на Apple.

На российском рынке смартфонов доля ключевых производителей составляет больше 80%, после введения санкций их останется всего 10-20%, а стоимость смартфонов увеличится на 15-20%.

Руководитель центра Александр Сурков также отмечает, что запрет будет стимулировать неавторизованных поставщиков ввозить в Россию устройства из соседних стран. Также на рынке станет больше смартфонов российских и китайских брендов.

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Аналитики предполагают, что поставки смартфонов могут снизиться примерно на 300 тысяч единиц и без санкций, так как в России падает покупательская способность населения.