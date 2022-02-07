Завод Ford во Всеволожске приобрела корейская компания

Производственно-складской комплекс завода Ford во Всеволожском районе Ленобласти приобрела корейская компания Sungwoo Hitech.

Новому владельцы перешли 36 объектов недвижимости общей площадью около 69,3 тысячи квадратных метров, расположенные на участке 27 гектаров, сообщили в Knight Frank (консультант сделки). Сумма сделки не раскрывается.

Sungwoo Hitech откроет здесь производство комплектующих для производства корейских автомобилей.

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Отмечается, что сделка может оказаться самой крупной в 2022 году на рынке индустриальной недвижимости Ленобласти.

Напомним, без дела предприятие стоит уже три года. Завод Ford во Всеволожске был закрыт в 2019 году.