В России одобрили испытания вакцины «КовиВак» на детях

Минздрав России дал разрешение на проведение исследования вакцины «КовиВак» при участии детей.

В исследовании примет участие 1050 добровольцев, сообщают на сайте государственного реестра лекарственных средств. В документе указано, что это «Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата КовиВак».

Клинические исследования пройдут в поликлиниках Самары, Перми, Московской области и Петербурга.

Напомним, накануне Александр Беглов заявил о небывалых масштабах заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Только за прошлую неделю было зафиксировано порядка 100 тысяч инфицированных.