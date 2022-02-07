Беглов: в Петербурге за прошлую неделю Covid-19 заболело более 100 тысяч человек

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о небывалых масштабах распространения коронавируса.

Мы переживаем небывалый подъём коронавируса. Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально, — сказал Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Не способствуют улучшению ситуации и введенные не так давно ограничения для детей и школьников.

Со 2 февраля старшеклассники и учащиеся колледжей переведены на дистанционное обучение. Остальные классы работают в обычном режиме, но по желанию родителей ученики 1-6 классов могут учиться в смешанном формате, — уточнил Беглов.

По словам градоначальника, сейчас огромная нагрузка лежит на первичном медицинском звене города:

Ввели возможность дистанционно закрывать больничный. Это можно сделать через службу «122» и через портал «Здоровье петербуржца». Как только Минздрав внёс необходимые изменения в нормативную базу, у петербуржцев появилась возможность и открыть больничный лист дистанционно, — сообщил Беглов.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 2323 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 февраля.