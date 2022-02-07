Четверо из Ленобласти поделят 70 лет тюрьмы за убийство семьи и украденные 7,5 тысяч рублей

Среди хладнокровных убийц семейной пары оказалась и женщина.

Как передает пресс-служба прокуратуры по Ленобласти в понедельник, 7 февраля, вынесен приговор трем мужчинам и женщине, обвиняемым в разбое и убийстве по предварительному сговору в городе Кингисеппе в октябре 2019 года.

По материалам следствия, группа налетчиков вломилась в квартиру на улице Воскова в Кингисеппе. Позже у жильцов криминалисты насчитали 58 ударов. Били своих жертв ныне осужденные ногами, руками, молотком и даже металлической цепью. Также на теле женщины обнаружили 13 ножевых ранений.

Во время нападения агрессоры были в алкогольном опьянении. Из квартиры они вынесли мобильные телефоны и бытовую технику. По примерным оценкам стоимость награбленного составляла порядка 7,5 тысяч рублей.

Совершенных зверств в тот день компании было мало и они решили убить еще живых на тот момент мужчину и женщину. Они вернулись в квартиру и снова напали на ее жильцов. Заметив, что один из нападавших стоит без дела, инициатор происходящего вложил ему в руки нож и потребовал нанести удары хозяйке квартиры.

По решению Леноблсуда 27-летний организатор налета проведет 19 лет в колонии строгого режима. Его сообщники 34 и 29 лет получили по 14 и 17,5 годам лишения свободы. Женщину суд приговорил к 19 годам колонии общего режима.