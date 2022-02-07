После гибели рабочего на фабрике в Коммунаре возбуждено уголовное дело

На рабочего бумажной фабрики накануне упала глыба льда. От полученных травм он погиб на месте.

Как стало известно вечером, 7 февраля, следственным отделом по городу Гатчина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, трагедия на производстве произошла 7 февраля, днем. 63-летний электромонтер заходил в помещение, когда ему на голову упала глыба льда. Работника спасти не удалось, от полученных травм он погиб на месте происшествия. Мужчина проживал в деревне Пудомяги.