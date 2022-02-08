Соцработники запустили проект #тысяча47добрыхдел в Ленобласти

Социальные работники Ленинградской области в рамках Года Команды 47 запустили проект #тысяча47добрыхдел. Об их деятельности расскажут в социальной сети Instagram под соответствующим хэштегом.
По словам председателя комитета по социальной защите населения Анастасии Толмачевой, соцработники расскажут о своей работе, в рамках которой совершают десятки тысяч добрых дел ежегодно.
«Например, как порадовали своих подопечных – а это часто одинокие пожилые люди – чаем с тортом, вкусным ужином, массажем, или уборкой во дворе частного дома», – рассказала Анастасия Толмачева
Подборка историй сохраняется в актуальном с одноименным названием #тысяча47добрыхдел.
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18.10.2021 1680