Соцработники запустили проект #тысяча47добрыхдел в Ленобласти

Социальные работники Ленинградской области в рамках Года Команды 47 запустили проект #тысяча47добрыхдел. Об их деятельности расскажут в социальной сети Instagram под соответствующим хэштегом.

По словам председателя комитета по социальной защите населения Анастасии Толмачевой, соцработники расскажут о своей работе, в рамках которой совершают десятки тысяч добрых дел ежегодно.

«Например, как порадовали своих подопечных – а это часто одинокие пожилые люди – чаем с тортом, вкусным ужином, массажем, или уборкой во дворе частного дома», – рассказала Анастасия Толмачева

Подборка историй сохраняется в актуальном с одноименным названием #тысяча47добрыхдел.