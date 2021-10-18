«Скрепы людей затмевают им глаза»: Рассказываем, как самовыражение в соцсетях разрушило карьеры педагогов в Выборге и Петербурге

Ранее telegram-канал Mash на Мойке сообщил о двух недавних случаях увольнения педагогов за их активности в социальных сетях. Анна Савочкина ушла из детского сада в Выборге, проработав там четыре года. Ольга Щеголева уволилась из школы при консерватории в Петербурге. В попытке ее вернуть расстроенные дети даже написали коллективное письмо администрации заведения.

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Оба педагога были на хорошем счету у начальства. И оба уволились по «собственному желанию» после того, как попали в прицел «полиции нравов» – одного или нескольких родителей, которые, как правило, не пользовались поддержкой всего «родительского чатика».

Редакция ivbg.ru рассказывает, как и почему самовыражение в соцсетях может разрушить карьеру учителя.

«Я бывший воспитатель, меня уволили за тикток»: история Анны Савочкиной из Выборга

Анна Савочкина проработала в детском саду Выборга четыре года. По словам заведующей Ларисы Бежановой, претензий к профессиональным компетенциям Савочкиной у нее, как у руководителя, нет. Не было конфликтов и с родителями.

Сама Анна свою работу очень любила. С любовью и иронией она рассказывала о буднях воспитателя детского сада на своем канале в TikTok (на момент подготовки публикации аккаунт удален). При этом лиц детей в своих видео она не показывала, взаимодействуя с обстановкой – пустыми стульчиками, кроватками. Ее ролики часто носили характер пантомимы.

Одно из видео увидели родители, и у Анны произошла беседа с руководством.

«Я никого не оскорбляла, не снимала детей и сотрудников, не оголялась и, в принципе, ничего такого постыдного не сделала, чтобы увольняться. На что мне ответили так: «Не уйдешь сама, значит, уволят по статье», – рассказала Анна Савочкина

Что касается слов руководства о том, что Анна якобы на своих видео накрывала детей одеялами – по словам девушки, такого никогда не было. В видео фигурировали только пустые кровати.

«Полная ерунда. На моих видео ни одного даже шевеления не было в кроватках. Там никого не было!», – комментирует пост «Маша» Анна Савочкина

По словам заведующей, девушка уволилась «по собственному желанию», пока сама заведующая была на больничном.

«Тут были знания ваших детей, но мне пришлось их заблюрить»: история Ольга Щеголева из Санкт-Петербурга

Учительница биологии Ольга Щеголева уволилась из школы при консерватории Римского-Корсакова 11 октября – спустя всего месяц работы – из-за блога «Секс-просвет по науке» (18+). В нем она пишет просветительские посты о здоровье, контрацепции и подобных вещах.

Ученикам о блоге Ольга Щеголева не рассказывала, а сам блог имеет маркировку 18+.

«Скрепы людей затмевают им глаза. На мои доводы, что деятельность никак не касается уроков и я хорошо веду программу, никто не реагирует», – цитирует «Маш» Ольгу Щеголеву

Ольга начала работать в школе с сентября 2021 года. Вела уроки биологии для 5-9 классов и естествознания для 10-11 классов. Некая группа родителей, не поговорив с самой Ольгой, пожаловались администрации на блог учительницы. А администрация дала понять, что работа в школе с половым просвещением несовместима.

«Конфликт с родителями не был исчерпан, а школа этим заниматься не собиралась. Она не планировала проводить медиацию конфликта. А я сама не видела родителей, которые на меня жаловались, чтобы разрешить эту ситуацию», – рассказала «Бумаге» Ольга Щеголева

Интервью «Бумаги» с Ольги Щеголевой читайте здесь.

Девушка отмечает, что ей очень нравилось преподавать. Дети замечательные, всесторонне развитые с сильной личностной позицией. И с ними было очень интересно работать.

«Мне не хотелось бросать детей, но блогом я могу помочь большому количеству людей, подросткам в том числе», – рассказывает в СМИ Ольга Щеголев

Детям педагог нравился, и они даже написали коллективное письмо руководству учебного заведения с просьбой вернуть ее на работу.

В поддержку Ольги Щеголевой выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В ходе пленарного заседания Государственной думы политик вспомнил эту историю и потребовал «восстановить учительницу на работе». А обстоятельства ее увольнения назвал «каким-то мракобесием и средневековьем».

А что там с общественным мнением?

Оно разделилось. Редакция ivbg.ru собрала примеры дискуссии о предмете из паблика «Дежурный по Ленобласти» к посту «Воспитатель детского сада в Выборге лишилась работы за ролики в тиктоке».

«Какое-то мракобесие и средневековье» по всей России

Ситуации с Ольгой Щеголевой в Санкт-Петербурге и Анной Савочкиной в Выборге – это истории только одного месяца. Сколько их происходит в России каждый день?

Вспомним еще пару историй про учителей и социальные сети, о которых мы знаем только потому, что их удалось сделать достояние общественности и «вынести сор из избы».

Учительницу русского языка и литературы из Барнаула в феврале 2019 года чуть не уволили из-за фото в купальнике с соревнований.

Татьяна Кувшинникова состояла в Алтайской федерации зимнего плавания. После очередных соревнований она выложила фото в соцсети, которое увидела мать одного из учеников. По версии этой женщины, педагог совершила нечто постыдное.

Женщина обратилась к директору с жалобой. Ситуация скалывалась в пользу очередного увольнения «по собственному желанию». Когда об этом узнали родители других учеников, они обратились к директору с коллективным ходатайством в защиту Кувшинниковой. И она осталась работать.

Учительницу истории Викторию Попову в Омске уволили в июне 2018 года с работы за фотосессию в ретро-купальнике, на которую учительницу пригласили в качестве модели plus size. Причиной послужила коллективная жалоба родителей на «неподобающие» снимки в соцсетях.

«Виктория Попова своим поведением <…> нанесла урон имиджу школы, а самое главное, высокому званию педагогического работника. Осознав данный факт, педагог написала заявление по собственному желанию», – так прокомментировали РИА «Новости» ситуацию в мэрии Омска

Однако благодаря СМИ история стала достоянием общественности, и за Викторию Попову вступились педагоги из других регионов страны. Учителя запустили флешмоб, публикуя у себя в соцсетях «откровенные» снимки под хештегом #учителятожелюди.

Божество, которое не ест и не… (вставить свое)

Научный руководитель по лицейским программам Института образования НИУ ВШЭ Наталья Любомирская в беседе с gazeta.ru выразила уверенность, что учитель всегда должен задумываться, соответствуют ли его действия профессиональным запросам.

«Учитель должен иметь авторитет у учеников, а неосторожные публикации в соцсетях этот авторитет роняют. Ведь педагог воспитывает не столько словом, сколько делом – он образец поведения», – рассказала Наталья Любомирская

Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская подчеркнула, что любой человек имеет право на личную жизнь. Поэтому она и называется «личная».

«Но если ты личное выкладываешь на просмотр широкой общественности – это уже фактически общественная позиция», – резюмировала Наталия Путиловская

По мнению Натальи Любомирской, несмотря на ситуацию с «полицией нравов» в лице некоторых родителей, молодых учителей в большинстве своем не пугает повышенная ответственность за поведение в соцсетях.