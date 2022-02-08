Охранник достал из штанов наркотик и совратил 16-летнюю школьницу прямо в больнице Тихвина

По информации ivbg.ru, 7 февраля в полицию Тихвинского района из больницы Тихвина обратилась 16-летняя школьница. По ее словам, охранник медучреждения угостил ее порошкообразным веществом, а затем позвал в подсобное помещение и совратил.
Прибывшие на место полицейские задержал 44-летнего мужчину. На него составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
В Следственном комитете решают, как квалифицировать произошедшее. Если все произошло по согласию, то мужчине может быть вменено склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств.
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28.01.2022 1750