Сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпиады 2022

Российский сноубордист Вик Уайлд не смог выйти в финал Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе.
Сообщается, что сноубордист Вик Уайлд смог завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине в параллельном гигантском слаломе.
Наш спортсмен уступил всего 0,48 секунды словенцу Тиму Мастнаку, который будет бороться за золото с австрийцем Бенджамином Карлом.
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