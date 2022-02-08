Сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпиады 2022

Российский сноубордист Вик Уайлд не смог выйти в финал Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

Сообщается, что сноубордист Вик Уайлд смог завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

Наш спортсмен уступил всего 0,48 секунды словенцу Тиму Мастнаку, который будет бороться за золото с австрийцем Бенджамином Карлом.