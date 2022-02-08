Пельмени, сосиски и гречка стали лидерами годового роста цен в несетевой рознице

Представители компании «Эвотор» провели исследование и выяснили, что цены на продукты питания в несетевой рознице в январе в России выросли в годовом выражении на 10%.

Представители компании «Эвотор» провели исследование и выяснили, что цены на продукты питания в несетевой рознице в январе в России выросли в годовом выражении на 10%.

Больше всего за минувший год подорожали гречка на 24%, сосиски — 22% и пельмени — 21%.

— По сравнению с январем прошлого года цены на продукты в несетевой рознице выросли на 10%. За месяц продукты питания подорожали на 1%, — отметили в компании.

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Уточняется, что после тройки лидеров по росту стоимости идут вафли. Цены на них выросли на 18%. Лапша быстрого приготовления и пюре подорожали на 17%, сигареты на 14%, алкоголь — на 4%, непродовольственные товары повседневного спроса — 4%.

В январе текущего года по сравнению с декабрем прошлого заметно подорожали зефир, шоколадные конфеты и пастила — на 4%. На 3% выросла стоимость макарон, риса, пряников и вафель. На 2% — пшеничной муки, сливок, сливочного масла, сыра, консервированных блюд. Также на 2% прибавили в цене пюре, лапша, творожки, выпечка, шоколад, печенье и томатная паста.