Netflix объявил о четвертом российском оригинальном проекте

Российский сериал «ЗАТО», рассказывающий о таинственном исчезновении ребенка в закрытом городе.

Компания Netflix сообщил о том, что режиссер Дарья Жук снимет для нее драматический детективный сериал «ЗАТО».

Действие фильма разворачивается в 90-х годах, после распада СССР в закрытом городе Лобачевск-4. Журналистка Кристина объединяется с полицейским Дашкиным для расследования загадочного исчезновения ребенка.

В съемках фильма принимали участие актеры: Анастасия Талызина, Максим Стоянов, Михаил Тройник, а также Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев и другие артисты.

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Криминальный триллер «ЗАТО» выйдет на Netflix во всем мире. Дата премьеры сериала и число серий пока не сообщается.