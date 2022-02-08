Таможня Выборга рассказала, что чаще всего пытались перевозить через границу с Финляндией

Выборгская таможня поделилась итогами работы за 2021 год. Среди перемещаемых товаров нашли даже зуб динозавра.
Как поделились в пресс-службе СЗТУ во вторник, 8 февраля, за прошлый год границу России и Финляндии миновало 650 тысяч человек. Сотрудники ведомства оформили 340 тысяч грузовых и 140 тысяч легковых автомобилей, еще порядка 400 тысяч железнодорожных вагонов, а также 1300 морских судов.
Самым частым, что пытались провезти нарушители были коммерческие партии товара под видом вещей для личного пользования. На границе задерживали оборудование для майнинга, иконы, детали компьютеров, 3D-принтеры, военную амуницию и даже зубы динозавра.
В результате за год было возбуждено 3,4 тысячи административных дел, по которым взыскали более 48 млн рублей. Также было заведено 26 уголовных дел.