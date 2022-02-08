Таможня Выборга рассказала, что чаще всего пытались перевозить через границу с Финляндией

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Выборгская таможня поделилась итогами работы за 2021 год. Среди перемещаемых товаров нашли даже зуб динозавра.

Как поделились в пресс-службе СЗТУ во вторник, 8 февраля, за прошлый год границу России и Финляндии миновало 650 тысяч человек. Сотрудники ведомства оформили 340 тысяч грузовых и 140 тысяч легковых автомобилей, еще порядка 400 тысяч железнодорожных вагонов, а также 1300 морских судов.

Самым частым, что пытались провезти нарушители были коммерческие партии товара под видом вещей для личного пользования. На границе задерживали оборудование для майнинга, иконы, детали компьютеров, 3D-принтеры, военную амуницию и даже зубы динозавра.

В результате за год было возбуждено 3,4 тысячи административных дел, по которым взыскали более 48 млн рублей. Также было заведено 26 уголовных дел.

Вам будет интересно
Таможня Выборга рассказала, что чаще всего пытались перевозить через границу с Финляндией Финляндия, тможня, Ленобласть, контрабанда, Выборг
Мужчина хотел спрятать 90 тысяч евро от таможенников Пулково у себя в багаже
Почти 8 млн рублей в европейской валюте россиянин хотел скрыть от таможни Пулково. Сотрудникам ведомства он сообщил куда меньшую сумму. Об...
01.02.2022 306
Автор