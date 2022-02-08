В Выборге из-за обильных снегопадов обрушилась часть кровли Инженерного дома — фото

Часть кровли Инженерного дома на Петровской площади в Выборге Ленобласти не выдержала тяжести снега и попросту обрушилась.

Как рассказали в пресс-службе Выборгского музея-заповедника, на протяжении последних 25 лет здание не использовалось и было заброшено, пока не было передано Выборгскому музею-заповеднику в аварийном состоянии. Сейчас за счет средств из бюджета Ленобласти объект приспосабливают под музейные пространства.

Добавим, что часть кровли Инженерного дома является памятником культурного наследия федерального значения.

Уже завтра, 9 февраля, будет собрана комиссия для оценки масштаба аварии. Но уже сейчас понятно, что авария не повлияет на планы музея по реставрации здания в 2023 году.

Тем временем реставраторы продолжают работу в купеческом особняке, расположенном в Новой Ладоге.