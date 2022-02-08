Комздрав Петербурга отказал в транспортировке девушки, впавшей в кому на Бали

Доставить пострадавшую за границей жительницу Петербурга может только санавиация. Такой полет обойдется семье девушки в 15 млн рублей.

Семья тяжело пострадавшей в аварии на Бали Полины Стрелец попросила руководство Петербурга помочь с транспортировкой девушки в Россию. Однако Комитет по здравоохранению Петербурга отказал в просьбе. Ведомство дало ответ следующего содержания:

Правовые основания для осуществления эвакуации лиц к месту их проживания отсутствуют, так как в страховке не была учтена медицинская авиация, — привели текст письма близкие пострадавшей в Telegram.

Доставить девушку на родину можно только бортом санавиации, поскольку важно избегать перепадов давления. Однако такой перелёт обойдётся минимум в 15 млн рублей.

Несмотря на, казалось бы, безвыходную ситуацию, близкие девушки смогли собрать на лечение и реабилитацию 14,6 млн рублей. Но врачи пока запрещают перелет из-за сильных мышечных спазмов, пишет 78.ru.