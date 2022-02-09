В 2022 году в Ленобласти установят 300 новых датчиков для экономониторинга

Автор: Сергей Агутин
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Датчики будут расположены по всему региону, работать в автоматическом режиме и в том числе отслеживать состояние воздуха. Их показатели направят в государственный экологической надзор и комитет правопорядка и безопасности.

Об этом стало известно 8 февраля в ходе заседания Экологического общественного совета при губернаторе Ленинградской области.

Александр Дрозденко, открывая заседание экосовета, призвал оперативно рассмотреть задачи, стоящие перед регионом в связи с мощным инвестиционным развитием. По словам губернатора, важно найти решения, которые не затормозят развитие области и выдержат нагрузку на экологию.

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