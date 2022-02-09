Российский конькобежец обратился к психологу из-за четвертого места на Олимпиаде в Пекине

Российский конькобежец Сергей Трофимов рассказал о том, как справлялся с эмоциями после выступления на дистанции 5000 метров на Олимпиаде. Ему пришлось обратиться к психологу, чтобы настроиться на дальнейшую работу.

Спортсмен также отметил, что получил множество сообщений со словами поддержки.

«Мне было очень приятно, мне это очень помогло справиться с переживаниями», – сказал Сергей Трофимов

Россиянин занял четвертое место на дистанции 5000 метров 6 февраля. Для завоевания бронзы не хватило 0,39 секунды. На первом месте – голландец Нильс ван дер Пул. На втором – также представитель Нидерландов Патрик Руст. На третьем – норвежец Халлйейр Энгебротен.