Российский конькобежец обратился к психологу из-за четвертого места на Олимпиаде в Пекине

Российский конькобежец Сергей Трофимов рассказал о том, как справлялся с эмоциями после выступления на дистанции 5000 метров на Олимпиаде. Ему пришлось обратиться к психологу, чтобы настроиться на дальнейшую работу.
Спортсмен также отметил, что получил множество сообщений со словами поддержки.
«Мне было очень приятно, мне это очень помогло справиться с переживаниями», – сказал Сергей Трофимов
Россиянин занял четвертое место на дистанции 5000 метров 6 февраля. Для завоевания бронзы не хватило 0,39 секунды. На первом месте – голландец Нильс ван дер Пул. На втором – также представитель Нидерландов Патрик Руст. На третьем – норвежец Халлйейр Энгебротен.
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