ФАС: средняя стоимость ПЦР-теста в России оставляет 1345,55 рубля

На момент подготовки публикации в России исследования на COVID-19 проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 являются государственными.
По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), средняя стоимость ПЦР-теста на COVID-19 в России составляет 1345,55 рубля.
Сумма установлена «с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала», средняя цена которых в России – 300 рублей.
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30.11.2021 2279