ФАС: средняя стоимость ПЦР-теста в России оставляет 1345,55 рубля

На момент подготовки публикации в России исследования на COVID-19 проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 являются государственными.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), средняя стоимость ПЦР-теста на COVID-19 в России составляет 1345,55 рубля.

Сумма установлена «с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала», средняя цена которых в России – 300 рублей.