По данным HeadHunter, на одну вакансию медицинского работника в Ленобласти приходится до одного резюме. Больше всего не хватает акушеров и терапевтов. Редакция ivbg.ru пообщалась с бывшей медсестрой Татьяной Булгаковой, которая проработала в медицине более 25 лет и узнала, почему в России проблема с кадрами в области медицины.

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Зарплата не соответствует степени ответственности

Главная причина, почему молодые специалисты не идут работать в медицину – это зарплата. Есть и другие причины, но это основная. Например, у нас был случай. Пришел на работу молодой специалист, терапевт. Тогдашний наш главврач не могла нарадоваться и говорила: «Наконец-то нашла хорошего специалиста».

Но он проработал всего один месяц и ушел, когда получил первую зарплату. Насколько я знаю, ему обещали одно, а получил он сильно меньше. Он так и сказал: «Я мужчина, мне как на эти деньги семью кормить?». А он женат, у него двое детей, один тогда был маленький, жена сидела с ним и не работала.

Начальство выталкивает горящих за дело специалистов из профессии

Еще, конечно, начальство. Люди, по-настоящему болеющие за профессию, не держатся на постах главврачей долго. Потому что оказываются в ситуации, когда от них мало что зависит, а все зависит от кого-то из центра, кто распределяет финансирование. А потом приезжают назначенцы из краевой столицы, и пожалуйста. Им все безразлично, и они прямо так и говорят: «Не нравится что-то — увольняйтесь».

Дефицит кадров увеличивает нагрузку на действующих сотрудников

А у нас, когда я работала в физкабинете по правилам должно было быть четыре медсестры, санитарка и один врач. А было две-три медсестры всегда, а санитарка одна на коридор. А сейчас во всем физкабинете осталась только одна медсестра! Это безобразие и кошмар, но это следствие наплевательского отношения главврачей-назначенцев, которые сидят на огромной зарплате, лишь бы их не трогали. «Не нравится что-то — увольняйтесь», — вот они и увольняются. А кому с людьми работать? Одна единственная медсестра, это же какие перегрузки, стресс!

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Выпускники-медики идут в муниципальные лечебные заведения для получения опыта

Молодые специалисты идут в частные конторы, где есть возможность зарабатывать. А если и приходят в больницу, то только ради опыта, чтобы потом уйти и устроиться в частную контору. Медсестры тоже туда бегут. Сейчас пандемия, многие сдают анализы. И я знаю, только в нашем городе количество медцентров, где сдают анализы, увеличилось с двух уже до семи. И там всегда нужны медсестры.

Выводы

Но хочу сказать, что ситуация сейчас все равно значительно лучше, чем в 90-х. Тогда мы шли работать в больницу, потому что другой никакой работы не было. А зарплату нам могли не платить по полгода.

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