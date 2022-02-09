Дело о пропаганде наркотиков возбудили против рэпера Моргенштерна

В отношении российского рэпера Алишера Моргенштерна возбудили уголовное дело о пропаганде наркотиков в видеоклипах.

Полиция Набережных Челнов приняла такое решение по результатам экспертизы. Дело возбуждено по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч. 1.1 ст. 6.13 КОАП РФ), говорится в заявлении правоохранителей.

Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю, рассказал источник ТАСС.

Сейчас Моргенштерн со своей женой Диларой Зинатуллиной находится в Дубае.