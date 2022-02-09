Российское правительство утвердило концепцию законодательного регулирования цифровых валют.

Тем самым кабмин выразил поддержку проекту, разработанному Министерством финансов, отклонив предложение Центробанка о полном запрете криптовалюты в России.

В тексте документа сказано, что целью регулирования является «интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций». Такие финансовые активы будут регулироваться государством.

Участники рынка будут обязаны ставить в известность граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами. На сайте правительства сказано, что концепция подразумевает создание необходимой нормативной правовой базы, позволяющей вывести из тени индустрию цифровых валют, а также дать возможность предпринимателям легально осуществлять свою деятельность.