Кремль насчитал у россиян 16,5 триллиона рублей в виде криптовалют

Правительство России оценили криптовалютные активы россиян в рекордные 16,5 триллиона рублей, или 214 миллиардов долларов.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на иноязычный портал Bloomberg.

Bloomberg. Согласно оценке Кремля и представителей правительства, россияне владеют криптовалютой, оцениваемой в более чем 16,5 триллиона рублей (214 миллиардов долларов). Эти данные были рассчитаны в прошлом месяце путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж, а также другой информации», — говорится в заметке

Ранее общественность стали беспокоить новости вокруг возможного запрета майнинга в России. Такую инициативу озвучивал Центробанк. Позже Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что решение касаемо криптовалют необходимо подготовить в ближайшее время.