Власти нашли ещё один способ сдерживания цен на продукты

В России пытаются сбить рост цен на продукты, прибегая к нерыночным методам. Транспортным компаниям на совещании в Минтрансе предложили не повышать цены на услуги по доставке социально значимых продуктов в магазины.

В 2021 году на фоне высокой инфляции существенно увеличились цены на автоперевозки — сразу на 30%. Такой высокий показатель сложился из-за повышения стоимости топлива, запасных частей, а также из-за дефицита автомобилей и водителей. При этом доля логистики в конечной цене товара довольно существенна и может доходить до 20%, пишет Коммерсант.

Специалисты не исключают, что цены на автоперевозки будут расти и дальше, а предложения властей заморозить стоимость услуг транспортные компании проигнорируют. Основная причина в том, что в такой ситуации, бизнес будет нести серьёзные убытки, которые не сможет покрыть из других источников.

Одно из возможных компромиссных решений, говорят эксперты, — программы по государственному субсидированию автомобильных перевозок. За счёт привлечения бюджетных средств в транспортно-логистическую отрасль возможно снизить цены. Однако пока такой вариант властями не рассматривается.