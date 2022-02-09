Сбер и компания «КВС» в рамках партнерской программы опустили ставку до 0,01%

СберБанк и компания «КВС» представили новую ипотечную программу со ставкой 0,01% на первый год кредитования. Эксклюзивное предложение действует для покупателей квартир в Олимпийских кварталах «ЮгТаун» (Пушкинский район Санкт-Петербурга) и ЖК «Ясно.Янино» (Ленинградская область).

Новая программа сочетает в себе субсидирование ипотеки от застройщика и отсрочку по уплате основного долга. Благодаря этому ежемесячный платеж можно максимально снизить на первый год или первые два года кредитования — на выбор клиента. В течение льготного периода клиент оплачивает только проценты, без погашения основного долга — по ставке от 0,01%, сниженной за счёт застройщика.

Оформить ипотеку со ставкой 0,01% на первый год кредитования можно в рамках программ «Семейная ипотека» и «Господдержка 2020». Со второго года ставка составит от 4,7% и от 5,85% соответственно. Напомним, что семейной ипотекой могут воспользоваться родители ребенка, родившегося в 2018 году или позже, а также ребенка с инвалидностью. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Программой господдержки могут воспользоваться все граждане России, но в кредит можно взять не более 3 млн рублей.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Такое сотрудничество с застройщиком работает на главное – комфорт и финансовую выгоду наших клиентов. Эта программа позволит сэкономить на ипотеке на этапе строительства дома, в период аренды квартиры или продажи своего прежнего жилья при переезде в новое».

Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС»:

«Для нас очень важно обеспечить доступность жилья в любой рыночной ситуации: в том числе, в условиях роста ключевой ставки и ставок по кредитам. Именно поэтому мы совместно со СберБанком разработали программу субсидирования ипотеки с отсрочкой по уплате основного долга. Для некоторых покупателей это может стать единственным способом приобрести жильё».