«Можно не смотреть»: Россия на 8-м месте в медальном зачете на Олимпиаде

Сборная России продолжает терять позиции по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Китае.

Рейтинг стран по количеству медалей на данный момент выглядит следующим образом:

На первую строчку рейтинга вырывается сборная Норвегии. Также норвежские спортсмены максимально приблизились по общему числу наград к российской сборной. У них на данный момент 9 медалей, из которых четыре золота. Тем временем Россия теряет одну позицию, а общее число наград остается неизменным — 10 медалей.

Болельщики крайне расстроены успехами нашей сборной на играх в Китае. Некоторые признаются, что интерес к Олимпиаде у них окончательно пропал.