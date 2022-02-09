Житель Всеволожска, застреливший жену на ее работе, отправится в колонию на 10 лет

53-летний мужчина выстрелил три раза из пистолета в собственную жену, а после добил топором. Все это происходило в торговом центре в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по Ленобласти в среду, 9 февраля, суд приговорил жителя Всеволожска к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Также убийца выплатит 1 млн рублей родному брату погибшей женщины, оформившего опеку над ребенком, оставшегося без матери.

По материалам следствия, в октябре 2020 года мужчина, вооруженный пистолетом «ОСА» и топором, пришел на работу своей жены в торговый комплекс «Лидер» во Всеволожске. Он прицельно выстрелил не менее трех раз из оружия в голову и тело своей жены, а после нанес ей порядка 12 ударов топором по голове и различным частям тела. Женщина скончалась на месте.