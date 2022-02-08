СК завершил расследование дела врача-потрошителя из Петербурга

Завершено расследование жуткого преступления, совершенного нефрологом Александром Земченковым в Петербурге. В 2010 году он убил, а затем расчленил свою супругу. Все эти годы женщина считалась пропавшей без вести.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу 8 февраля, обвинительное заключение в отношении убийцы передано в суд.

Как ранее писал ivbg.ru, следователи установили, что врач-нефролог в ходе ссоры убил супругу, затем расчленил ее тело и выбросил в пакетах в мусорные контейнеры, после чего заявил в полицию об ее исчезновении. Происшествие случилось еще 23 февраля 2010 года. Все эти годы женщина считалась пропавшей без вести.

Возобновили поиски лишь в декабре 2020 года. Под подозрение попал бывший супруг, которого проверили на детекторе лжи. Спустя время Земченков дал признательные показания на очередном допросе в Следственном комитете.