Кошки-близняшки из Петербурга признаны самыми красивыми в мире

Автор: Гузель Галимова
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Кошек-близняшек зовут Абис и Айрис, они беспородные, но заметно выделяются благодаря своей гетерохромии. Один глаз у кошек голубой, а другой – зеленый.

Петербуржец Павел Дягилев стал их владельцем совершенно случайно. В 2016 году он увидел объявление о том, что в добрые руки отдают котят. Говорилось о нескольких малышах, которых принесла одна кошка. Среди них были две с разным цветом глаз. Он не стал их разлучать и забрал сразу обеих.

Кошки-близняшки из Петербурга признаны самыми красивыми в мире Петербург, кошки, Абис и Айрис
Кошки-близняшки из Петербурга признаны самыми красивыми в мире Петербург, кошки, Абис и Айрис
Кошки-близняшки из Петербурга признаны самыми красивыми в мире Петербург, кошки, Абис и Айрис
Фото: instagram.com/sis.twins

Позже появилась идея вести «кошачий» блог в Instagram.

«Внимание и популярность — произошло абсолютно неожиданно для меня. У меня даже мысли никогда не было сделать моих кошек звездами Instagram. Да и сейчас я особо ничего не делаю для того, чтобы развивать блог кошек. Все идет по накатанной», — рассказал Павел «Петербургскому дневнику».

В 2020 году блог Абис и Айрис стал третьим по счету крупным пабликом про кошек в России. Однако основной аудиторией страницы являются пользователи из США и Индонезии. Уже в 2021 году кошки выиграли мировой конкурс красоты и появились на международном календаре Cats of Instagram.

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Кошки-близняшки из Петербурга признаны самыми красивыми в мире Петербург, кошки, Абис и Айрис
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