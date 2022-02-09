Мужчину с перерезанным горлом госпитализировали в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы сообщают, что на мужчину напал с ножом неизвестный.

Кадры с места происшествия публикует портал Мегаполис вечером, 9 февраля.

Мужчину с перерезанным горлом госпитализировали в Петербурге ранение, Петербург, перерезал, нападение, истек кровью
Мужчину с перерезанным горлом госпитализировали в Петербурге ранение, Петербург, перерезал, нападение, истек кровью
Мужчину с перерезанным горлом госпитализировали в Петербурге ранение, Петербург, перерезал, нападение, истек кровью

Нападение на мужчину произошло на улице Парашютной. На данный момент свидетельства очевидцев расходятся. Некоторые утверждают, что пострадавшему перерезали горло и живот, а после скинули с верхних этажей. Другие уверены, что на мужчину напал неизвестный с ножом прямо у магазина и скрылся.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Мужчину с перерезанным горлом госпитализировали в Петербурге ранение, Петербург, перерезал, нападение, истек кровью
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