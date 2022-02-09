Видео: поезд с военной техникой сошел с рельс в Кингисеппском районе

Очевидец делится кадрами ЧП, случившегося у поселка Котлы в Кингисеппском районе Ленобласти.

Видео с места событий появилось в группе Дорожный Контроль Ленинградская Область вечером, 9 февраля.

Поезд упал с техникой. На станции «Котлы», — заметил автор ролика.

На месте происшествия на момент съемки уже работали сотрудники железной дороги и грузовик с подъемным краном. Судя по кадрам, одна из платформ состава сошла с рельс вместе с военной техникой.

Обстоятельства ЧП пока неизвестны.