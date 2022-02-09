Видео: поезд с военной техникой сошел с рельс в Кингисеппском районе

Очевидец делится кадрами ЧП, случившегося у поселка Котлы в Кингисеппском районе Ленобласти.
Видео с места событий появилось в группе Дорожный Контроль Ленинградская Область вечером, 9 февраля.
Поезд упал с техникой. На станции «Котлы», — заметил автор ролика.
На месте происшествия на момент съемки уже работали сотрудники железной дороги и грузовик с подъемным краном. Судя по кадрам, одна из платформ состава сошла с рельс вместе с военной техникой.
Обстоятельства ЧП пока неизвестны.
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