Видео: поезд с военной техникой сошел с рельс в Кингисеппском районе

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец делится кадрами ЧП, случившегося у поселка Котлы в Кингисеппском районе Ленобласти. 

Видео с места событий появилось в группе Дорожный Контроль Ленинградская Область вечером, 9 февраля.

Поезд упал с техникой. На станции «Котлы», — заметил автор ролика.

На месте происшествия на момент съемки уже работали сотрудники железной дороги и грузовик с подъемным краном. Судя по кадрам, одна из платформ состава сошла с рельс вместе с военной техникой.

Обстоятельства ЧП пока неизвестны.

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