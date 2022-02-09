«Рыдаю, когда заправляюсь»: житель Финляндии рассказал как до пандемии заправлялся в Ленобласти

«Топливный турист» из Финляндии пожаловался на дорогое горючее у себя на родине. До пандемии он тратил на дизельное топливо на 3 тысячи евро меньше, чем сейчас, поскольку заправлялся в России.

Житель финского города Соткамо до пандемии ездил за топливом и автомобильными запчастями в приграничные города России. Последние два года он почти перестал посещать нашу страну из-за ограничений на границе.

По словам Антти Хейккинена, только за прошлый год он оставил на заправках почти на 4 тысячи евро больше, чем в допандемийное время. По этой причине он стал реже пользоваться личным авто. Кроме того, финн утверждает, что счета за топливо на его родине могут вырасти еще в два раза.

В России литр дизеля на данный момент стоит в пределах 50 рублей, а в Финляндии — 1,8 евро, что эквивалентно 153 рублям с мелочью. По словам Хейккинена, разница в ценах огромная.

Yle. Полтора евро — еще более-менее разумная цена. Но сейчас “двадцатки” (евро) даже на 11 литров не хватит. Это печально, рассказал иностранец в интервью порталу

Вероятно, Антти Хейккинен и остальные финны совсем скоро смогут снова ездить в граничащую с Финляндией Ленинградскую область за дешевым, по их меркам, топливом. Ранее мы писали, что премьер-министр республики Санна Марин заявила, что часть ковид-ограничений будут отменена в феврале.