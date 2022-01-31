Финляндия снимет коронавирусные ограничения в феврале

Премьер-министр страны Санна Марин заявила, что часть ковидограничений будет отменена уже 1 февраля.
Об этом в понедельник, 31 января, передает финский портал Yle.
Как стало известно нашим иностранным коллегам, часть ограничений ослабят уже завтра, 1 февраля. Изменения коснутся ресторанной сферы страны и разных мероприятий. С начала февраля общепиту позволят работать до 9 вечера вместо нынешних 6 вечера. Алкоголь можно будет подавать до 20:00.
Бары и питейные заведения будут по-прежнему закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.
Вполне возможно, что в скором времени подобная ситуация будет и на границе с Финляндией. Однако руководство страны об этом пока не сообщает.
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