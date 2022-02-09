Петербург посетит итальянская актриса Моника Беллучи

Икона стиля приедет в Северную столицу с моноспектаклем об одной из величайших оперных певиц прошлого века.

Звезда мирового шоу-бизнеса Моника Белуччи представит в конце мая моноспектакль «Мария Каллас. Воспоминания в письмах». Он состоится в Петербурге 27 и 28 мая. Также постановка пройдет в Москве 30 и 31 мая.

История режиссера Тома Вольфа будет показана на сцене Александринского театра. В основу постановки легли 350 неопубликованных писем, которые написала оперная певица 20 века Мария Каллас более чем за 30 лет.