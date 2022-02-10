Петербургских кошек-близнецов признали самыми красивыми в мире

Особенностью пушистых сестёр Абис и Айрис стала гетерохромия.

Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: https://t.me/PiterskayaBulka

По информации телеграм-канала Питерская Булка, кошек-близнецов из Петербурга признали самыми красивыми в мире.

Владелец прекрасных пушинок признался, что купил редких сестер абсолютно случайно.

В 2021 году они выиграли мировой конкурс красоты и появились на международном календаре Cats of Instagram.