Петербургских кошек-близнецов признали самыми красивыми в мире

Особенностью пушистых сестёр Абис и Айрис стала гетерохромия.
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
По информации телеграм-канала Питерская Булка, кошек-близнецов из Петербурга признали самыми красивыми в мире.
Владелец прекрасных пушинок признался, что купил редких сестер абсолютно случайно.
В 2021 году они выиграли мировой конкурс красоты и появились на международном календаре Cats of Instagram.
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02.09.2018 2946